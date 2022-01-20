Aleyna Tilki'den sosyal medyadan duyurdu: Hesaplaşmak isteyen...

Aleyna Tilki takıntılı hayranıyla yaşananlardan sonra evini değiştirdi. Tilki ev değişikliğini sosyal medyadan duyurdu.

Aleyna Tilki paylaşımına, "Bu beni rahatsız edenler! Evim değişti! He ama hesaplaşmak isteyen varsa direkt bana yazsın bu saatten sonra!!!!!" yazdı