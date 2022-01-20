Aleyna Tilki'den sosyal medyadan duyurdu: Hesaplaşmak isteyen...
Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda kendisi konserdeyken bir kişinin evine geldiğini ve ailesini korkuttuğunu söylemişti.. Aleyna Tilki aldığı kararı sosyal medyadan duyurdu
Son günlerde adı 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile anılan Aleyna Tilki, takıntılı bir hayranından dert yanmıştı.
Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda kendisi konserdeyken bir kişinin evine geldiğini ve ailesini korkuttuğunu söylemişti.
Aleyna Tilki'nin takıntılı hayranı ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz girmişti. Tilki ve ailesini korkutan ve adresi internetten bulduğunu söyleyen hayran Muhammed Erkam A., çıkarıldığı İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkma yasağı, Aleyna Tilki'nin ikametgahına, iş yerine, bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.
Aleyna Tilki takıntılı hayranıyla yaşananlardan sonra evini değiştirdi. Tilki ev değişikliğini sosyal medyadan duyurdu.
Aleyna Tilki paylaşımına, "Bu beni rahatsız edenler! Evim değişti! He ama hesaplaşmak isteyen varsa direkt bana yazsın bu saatten sonra!!!!!" yazdı