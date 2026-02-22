Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu

Aleyna Tilki adli süreçle ilgili sessizliğini korurken, kendisi kadar popüler olan annesi Havva Öztel magazin dünyasına bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde 47. yaşını kutlayan ve şu sıralar yurt dışında bulunan Öztel, katıldığı bir davetten iddialı kareler paylaştı.