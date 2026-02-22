Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Instagram'da "ücretli abonelik" hamlesiyle herkesi şaşırttı. Sadece 3 gün içinde binlerce aboneye ulaşan Öztel'in, "özel ve filtresiz" içerik vaadiyle elde ettiği 173 bin TL'lik kazanç dudak uçuklattı.
Türk pop müziğinin genç yıldızı Aleyna Tilki, son dönemde kariyerinden ziyade İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasıyla gündemdeyken aralarında çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu operasyonda gözaltına alınan ve Adli Tıp Kurumu’nda kan/saç örneği veren Tilki, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Aleyna Tilki adli süreçle ilgili sessizliğini korurken, kendisi kadar popüler olan annesi Havva Öztel magazin dünyasına bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde 47. yaşını kutlayan ve şu sıralar yurt dışında bulunan Öztel, katıldığı bir davetten iddialı kareler paylaştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Havva Öztel, derin göğüs dekolteli ve transparan detaylı siyah elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı. Formda görüntüsüyle dikkat çeken Öztel’in paylaşımlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Havva Öztel, magazin dünyasındaki etkisini bu kez ticari bir başarıya dönüştürdü. Instagram’ın içerik üreticileri için sunduğu "ücretli abonelik" özelliğini başlatan Öztel, sadece 72 saatte ulaştığı rakamlarla dijital dünyada adeta gövde gösterisi yaptı.