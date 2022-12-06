Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel güzelliğiyle dikkat çekiyor
Her adımıyla olay olan genç popçu Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.
Güzel şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkarıyor.
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Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, son zamanlarda fiziği ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkati çekiyor.
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Kızı gibi gittikçe ünlenen Havva Öztel, 1978 yılında dünyaya geldi. Aslen Trabzonlu olan ve eşinden 2017 yılında boşanan Öztel, iki kızıyla yaşıyor.
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Kızına desteğini hiçbir zaman esirgemeyen 44 yaşındaki Öztel, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.
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