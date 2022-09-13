Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızına özendi; göbeğini açtı

Çorum'da gerçekleştireceği konser iptal edilen ve bu durumun psikolojisini etkilediği ifade eden Aleyna Tilki'ye en büyük destek, annesi Havva Öztel'den geliyor. Kızını bir an olsun yalnız bırakmayan Öztel, sosyal medya hesabından hem kızlarının hem de kendisinin fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor.