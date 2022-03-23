Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine gündemde: Kızına özendi...
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündeme geldi.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Öztel, bu defa şarkıcı kimliği ile dikkatleri çekti. 'Bergen'e Saygı' albümünde yer alan ünlü isim, "Kızım albümde yer almamı istedi" dedi.
Ünlü popçu Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, Bergen’e Saygı albümünün ikinci serisinde yer alacak.
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Havva Öztel, geçtiğimiz günlerde stüdyoda şarkı kayıtlarını tamamlamış.
"ŞARKICILIKTA İDDİALIYIM"
Pop Bizde’nin özel haberine göre Havva Öztel, “Kızım, bir Bergen şarkısı söylememi çok istiyordu. Ben de kızımı kırmayıp albüme dahil oldum. Bu konuda çok da iddialıyım, çok da güzel yorumladım” dedi. Öztel, geçtiğimiz günlerde kendisine gelen soru üzerine, albüm çıkmayı düşünmediğini dile getirmişti.