Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine gündemde: Kızına özendi...

"ŞARKICILIKTA İDDİALIYIM"

Pop Bizde’nin özel haberine göre Havva Öztel, “Kızım, bir Bergen şarkısı söylememi çok istiyordu. Ben de kızımı kırmayıp albüme dahil oldum. Bu konuda çok da iddialıyım, çok da güzel yorumladım” dedi. Öztel, geçtiğimiz günlerde kendisine gelen soru üzerine, albüm çıkmayı düşünmediğini dile getirmişti.