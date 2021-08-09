Aleyna Tilki'nin annesi mini şortlu pozlarıyla mesaj verdi: Kimsenin kadını olamadım
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından mini şortlu pozlarını paylaştı. Öztel'in paylaşımına ''Evet anne, kimsenin kadını olamadım. Ben hala senin kızınım, bir de babamın'' yazması dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde sözü ve müziği kendisine ait olan ''Sır'' adlı şarkısıyla ses getiren genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor.
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Instagram'da 94 bin takipçisi bulunan Havva Öztel, sosyal medyayı aktif kullanıyor.
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Son olarak peş peşe mini şortlu fotoğraflarını paylaşan Öztel'in pozlarına beğeni yağdı.
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42 yaşındaki Öztel'in paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Havva Öztel, paylaşımına "Sıkıldım oyuncağıma, oyun olmaktan. Annem bana, sen kadın değilsin. Doğurmuş kızsın derdi. Evet anne, kimsenin kadını olamadım. Ben hala senin kızınım, bir de babamın'' notunu ekledi.
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