Aleyna Tilki'nin annesi mini şortlu pozlarıyla mesaj verdi: Kimsenin kadını olamadım

42 yaşındaki Öztel'in paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Havva Öztel, paylaşımına "Sıkıldım oyuncağıma, oyun olmaktan. Annem bana, sen kadın değilsin. Doğurmuş kızsın derdi. Evet anne, kimsenin kadını olamadım. Ben hala senin kızınım, bir de babamın'' notunu ekledi.