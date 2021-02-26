Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı
Her fırsatta dünya starı olacağını dile getiren Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısı ‘Retrograde’i tüm dünyada beğeniye sundu. Yeni şarkısına bir de klip çeken 20 yaşındaki popçu, klipteki direk dansı şovuyla gündem oldu.
2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla müzik sektörüne adım atan Aleyna Tilki’nin İngilizce şarkısı, bugün tüm dünyada yayınlandı. Warner Music şirketiyle anlaşan Tilki, 'Retrograde' adlı ilk İngilizce single’ını dijital platformlarda beğeniye sundu.
Tilki, Dua Lipa ile Diplo’nun birlikte yaptığı şarkıya, bir de klip çekti. Daha önce direk dansı dersi alan ve yüzü olduğu bir markanın reklam filminde direk dansı yapan genç popçu, yeni klibinde de dans şovuyla adından söz ettirdi.
Uzay mekiğinde çekilen klipte yaptığı direk dansıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki’nin hayranları, dans şovuna övgü dolu yorumlar yaptı.