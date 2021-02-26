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  3. 26 Şubat 2021 13:13

Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı

Her fırsatta dünya starı olacağını dile getiren Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısı ‘Retrograde’i tüm dünyada beğeniye sundu. Yeni şarkısına bir de klip çeken 20 yaşındaki popçu, klipteki direk dansı şovuyla gündem oldu.

Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı

2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla müzik sektörüne adım atan Aleyna Tilki’nin İngilizce şarkısı, bugün tüm dünyada yayınlandı. Warner Music şirketiyle anlaşan Tilki, 'Retrograde' adlı ilk İngilizce single’ını dijital platformlarda beğeniye sundu.

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Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı

Tilki, Dua Lipa ile Diplo’nun birlikte yaptığı şarkıya, bir de klip çekti. Daha önce direk dansı dersi alan ve yüzü olduğu bir markanın reklam filminde direk dansı yapan genç popçu, yeni klibinde de dans şovuyla adından söz ettirdi.

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Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı

Uzay mekiğinde çekilen klipte yaptığı direk dansıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki’nin hayranları, dans şovuna övgü dolu yorumlar yaptı.

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Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı

Şarkısını tüm dünyanın dinleyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Aleyna Tilki, "Heyecandan elim ayağım titriyor. Hayallerim için büyük bir adım attım. Bu daha başlangıç, sadece bir merhaba. 2-3 ay sonra yeni parçalar gelecek" demişti.

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