Aleyna Tilki'nin direk dansı sosyal medyayı salladı

Şarkısını tüm dünyanın dinleyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Aleyna Tilki, "Heyecandan elim ayağım titriyor. Hayallerim için büyük bir adım attım. Bu daha başlangıç, sadece bir merhaba. 2-3 ay sonra yeni parçalar gelecek" demişti.

