Aleyna Tilki'nin dönüşü olay oldu, ilk bakışta çıplak sandılar
Pop müziğin güzel isimlerinden Aleyna Tilki uzun bir süredir ara verdiği "cesur" paylaşımlarına yenilerini eklerken Aleyna Tilki'nin paylaşımlarını ilk görenler Aleyna'yı çıplak sandı...
24 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki uzun süredir sosyal medyadaki cesur paylaşımlarına ara vermişti.
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Ancak genç ve güzel şarkıcı bu sessizliğine iddialı pozlarıyla son verdi.
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Mankenleri kıskandıran fiziği ile de dikkat çeken Aleyna Tilki paylaşımlarıyla kelimenin tam anlamıyla sosyal medyayı salladı.
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İşte ilk görenlerin "Aleyna çıplak mı" diye sorduğu o paylaşımlar...
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