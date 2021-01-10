Aleyna Tilki'nin ''kelepçeli'' paylaşımı olay oldu
Aleyna Tilki'nin mini etekli liseli kostümü olay yarattı. Acun Ilıcalı'nın Exxen'inde, Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile oynadığı İşte Bu Benim Masalım, dizisinden kareler paylaşan Aleyna Tilki sosyal medyada gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı mini etekli liseli kostümüyle, "Orası nasıl bir lise öyle, sen nasıl liselisin?" şeklinde tepki alan Aleyna Tilki'den yeni paylaşım geldi.
Aleyna Tilki'nin süper minili, elleri kelepçeli pozuna annesi Havva Öztel "Ay rolde bile kötü içim gitti kızım ağlarım ki ben" yorumunu yaptı.