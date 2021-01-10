SON DAKİKA
ANKARA'DA 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 10 Ocak 2021 22:36

Aleyna Tilki'nin ''kelepçeli'' paylaşımı olay oldu

Aleyna Tilki'nin mini etekli liseli kostümü olay yarattı. Acun Ilıcalı'nın Exxen'inde, Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile oynadığı İşte Bu Benim Masalım, dizisinden kareler paylaşan Aleyna Tilki sosyal medyada gündem oldu.

Aleyna Tilki'nin ''kelepçeli'' paylaşımı olay oldu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı mini etekli liseli kostümüyle, "Orası nasıl bir lise öyle, sen nasıl liselisin?" şeklinde tepki alan Aleyna Tilki'den yeni paylaşım geldi.

1/ 17
Aleyna Tilki'nin ''kelepçeli'' paylaşımı olay oldu

Aleyna Tilki'nin süper minili, elleri kelepçeli pozuna annesi Havva Öztel "Ay rolde bile kötü içim gitti kızım ağlarım ki ben" yorumunu yaptı. 

2/ 17
Aleyna Tilki'nin ''kelepçeli'' paylaşımı olay oldu

Süper minili kelepçi poza sosyal medyada yapılan yorumlar olay oldu.

3/ 17
Aleyna Tilki'nin ''kelepçeli'' paylaşımı olay oldu

4/ 17
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM