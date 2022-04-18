Aleyna Tilki'nin olay olan son klibine yönelik eleştirilere annesi Havva Öztel'den de yanıt geldi
"Take It Or Leave It" adlı şarkıya çektiği cüretkar klibiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Aleyna Tilki'ye yönelik eleştirilere, güzel şarkıcının annesi Havva Öztel'den de sert yanıt geldi.
Aleyna Tilki Take It Or Leave It şarkısı ve klibiyle hem izlenme rekoru kırıyor hem de eleştirilerin hedefinde yer alıyor.
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Tilki'yi son olarak Cüneyt Özdemir eleştirdi ve ünlü isim de sunucuya yanıt verdi.
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Özdemir "Aleyna Tilki’nin son klibini izleyince Türkiye’de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm. İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir!" deyince Aleyna Tilki de sert bir yanıt vererek gündeme geldi.
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Aleyna'nın hedefte olmasına en az kendi kadar popüler olan annesi Havva Öztel de dayanamadı.
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