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  4. Aleyna Tilki'nin reklamlardan aldığı para dudak uçuklattı

Aleyna Tilki'nin reklamlardan aldığı para dudak uçuklattı

Attığı her adımla olay olan Aleyna Tilki'nin 3 reklamdan kazandığı para duyanları hayrete düşürdü.

Aleyna Tilki'nin reklamlardan aldığı para dudak uçuklattı - Resim: 1

Şarkıcılığın yanı sıra pek çok reklamda da rol alan Aleyna Tilki'nin kazandığı para dudak uçuklattı.

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Aleyna Tilki'nin reklamlardan aldığı para dudak uçuklattı - Resim: 2

8 ayda 3 reklamda oynayan Aleyna, kazandığı parayı yatırım yapmaya karar verdi. 

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Aleyna Tilki'nin reklamlardan aldığı para dudak uçuklattı - Resim: 3

Aleyna kazandığı parayı değerlendirmek için Riva, Ömerli ve Silivri'den arsa bakmaya başladı.

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Aleyna Tilki'nin reklamlardan aldığı para dudak uçuklattı - Resim: 4

Aleyna Tilki'nin 3 reklamdan kazandığı para tamı tamına 10.5 milyon TL.

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