Aleyna Tilki'nin reklamlardan aldığı para dudak uçuklattı
Attığı her adımla olay olan Aleyna Tilki'nin 3 reklamdan kazandığı para duyanları hayrete düşürdü.
Şarkıcılığın yanı sıra pek çok reklamda da rol alan Aleyna Tilki'nin kazandığı para dudak uçuklattı.
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8 ayda 3 reklamda oynayan Aleyna, kazandığı parayı yatırım yapmaya karar verdi.
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Aleyna kazandığı parayı değerlendirmek için Riva, Ömerli ve Silivri'den arsa bakmaya başladı.
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Aleyna Tilki'nin 3 reklamdan kazandığı para tamı tamına 10.5 milyon TL.
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