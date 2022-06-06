Aleyna Tilki'nin sahne tarzıyla yine dikkat çekti
Hem paylaşımları, hem de iddialı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isim Aleyna Tilki, son sahnesinde yine kıyafetiyle dikkat çekti.
Son günlerde yeni şarkısı 'Al ya da Bırak (Take It or Leave It)' ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere takılmıştı. Keyfinin bir hayli yerinde olduğu görülen 21 yaşındaki şarkıcı, mekanın çıkış kapısında basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı da ihmal etmemişti.
"PARA KAZANMAKTAN DAHA ÖNEMLİ"
Son dönemde çok fazla iş teklifi aldığını dile getiren Tilki, "Çok teklif alıyorum aslında ama benim olayım çoğu işi reddetmem. Beğendiğimi de çok sahipleniyorum, yapıyorum" demişti. Birçok reklam filmine 'Hayır' cevabı verdiğini üzerine basarak yineleyen popçu, "Ticari bir beynim yok. İşin benimle ne kadar uyumlu olduğu, para kazanmaktan daha önemli” şeklinde konuşmuştu.
"BU KADAR PARA HARCAMA"
"Serdar Ortaç maddi sıkıntı çekiyor. İleride siz de böyle olmaktan korkmuyor musunuz?" sorusu yöneltilen ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı: Ben yatırımımı kliplerim ve kariyerimdeki global tarafa yapıyorum. Aynı zamanda Türkçe şarkılarımın kalitesine yapıyorum. Pop şarkı da olsa, arabesk de olsa en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunlar bir sanatçının yapabileceği en iyi yatırımdır diye düşünüyorum. Kliplerim birçok insandan daha fazla para harcanarak çekiliyor ve herkes 'Bu kadar para harcama, normal bir klip de çeksen aynı şey olacak. Git yatırım yap' diyor ama ben yatırımımı buradan yapıyorum. Benim kredim gibi, kredi açıyorum ve onu ömür boyu kullanabileceğimi düşünüyorum yani.
"KLİPLERİME, STYLING'İME YATIRIMI YAPIYORUM"
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın çok konuşulduğu hatırlatılan Tilki’ye, çantasının fiyatının dudak uçuklattığı haberleri hakkında, "Çantaları ve giyinmeleri seviyorum. Yatırımlarımı kıyafetlerim, kliplerime ve styling'ime yapıyorum” demişti.