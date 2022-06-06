Aleyna Tilki'nin sahne tarzıyla yine dikkat çekti

"BU KADAR PARA HARCAMA"

"Serdar Ortaç maddi sıkıntı çekiyor. İleride siz de böyle olmaktan korkmuyor musunuz?" sorusu yöneltilen ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı: Ben yatırımımı kliplerim ve kariyerimdeki global tarafa yapıyorum. Aynı zamanda Türkçe şarkılarımın kalitesine yapıyorum. Pop şarkı da olsa, arabesk de olsa en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bunlar bir sanatçının yapabileceği en iyi yatırımdır diye düşünüyorum. Kliplerim birçok insandan daha fazla para harcanarak çekiliyor ve herkes 'Bu kadar para harcama, normal bir klip de çeksen aynı şey olacak. Git yatırım yap' diyor ama ben yatırımımı buradan yapıyorum. Benim kredim gibi, kredi açıyorum ve onu ömür boyu kullanabileceğimi düşünüyorum yani.