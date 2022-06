Aleyna Tilki'nin sahne tarzıyla yine dikkat çekti

Son günlerde yeni şarkısı 'Al ya da Bırak (Take It or Leave It)' ile gündemden düşmeyen Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Bebek'te objektiflere takılmıştı. Keyfinin bir hayli yerinde olduğu görülen 21 yaşındaki şarkıcı, mekanın çıkış kapısında basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı da ihmal etmemişti.