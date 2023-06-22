Aleyna Tilki'nin tatil pozlarına olay yorum: ''Bikinisi küçük gelmiş!''
Sosyal medya paylaşımlarıyla "yaz geldi" diyen ünlüler arasına soluğu doğanın içinde alan güzel şarkıcı Aleyna Tilki de katıldı. Ancak
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki de diğer ünlüler gibi tatil pozlarını sosyal medyadan paylaştı.
1 / 108
Olimpos'tan pozlarını paylaşan Aleyna Tilki üzerine küçük gelen bikinisiyle yine olay olmayı başardı.
2 / 108
Bir ağacın üzerine çıkıp oradan da doğa içinde pozlar veren şarkıcıya hayranlarından beğeni yağdı.
3 / 108
4 / 108