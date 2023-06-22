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  4. Aleyna Tilki'nin tatil pozlarına olay yorum: ''Bikinisi küçük gelmiş!''

Aleyna Tilki'nin tatil pozlarına olay yorum: ''Bikinisi küçük gelmiş!''

Sosyal medya paylaşımlarıyla "yaz geldi" diyen ünlüler arasına soluğu doğanın içinde alan güzel şarkıcı Aleyna Tilki de katıldı. Ancak

Aleyna Tilki'nin tatil pozlarına olay yorum: ''Bikinisi küçük gelmiş!'' - Resim: 1

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Aleyna Tilki de diğer ünlüler gibi tatil pozlarını sosyal medyadan paylaştı.

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Aleyna Tilki'nin tatil pozlarına olay yorum: ''Bikinisi küçük gelmiş!'' - Resim: 2

Olimpos'tan pozlarını paylaşan Aleyna Tilki üzerine küçük gelen bikinisiyle yine olay olmayı başardı.

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Aleyna Tilki'nin tatil pozlarına olay yorum: ''Bikinisi küçük gelmiş!'' - Resim: 3

Bir ağacın üzerine çıkıp oradan da doğa içinde pozlar veren şarkıcıya hayranlarından beğeni yağdı.

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Aleyna Tilki'nin tatil pozlarına olay yorum: ''Bikinisi küçük gelmiş!'' - Resim: 4
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