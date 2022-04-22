Aleyna Tilki'nin yatak odası pozları beğeni yağmuruna tutuldu
Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Aleyna Tilki ayna karşısında verdiği yatak odası pozu ile beğeni topladı.
Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışma programının ardından sesiyle yıllar içerisinde gündem olmaya devam eden Aleyna Tilki, son zamanlarda Instagram'dan verdiği cesur pozlarıyla ilgi görüyor. Arkasını dönüp poz veren Tilki'ye çok sayıda yorum geldi.
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ALEYNA TİLKİ'DEN YATAK ODASI POZU!
Müzik kariyerine tam gaz devam eden Aleyna Tilki, Take It or Leave It şarkısına çektiği klip ile gündemden düşmemişti.
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Motorun üstünde iç çamaşırıyla klip çeken Tilki'ye, "Gülşen'le yarışıyor" yorumu gelmişti.
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Cesur açıklamaları ve pozlarıyla da gündeme gelen Aleyna Tilki yatak odası pozunu paylaştı.
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