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Aleyna Tilki'nin yatak odası pozları beğeni yağmuruna tutuldu

Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Aleyna Tilki ayna karşısında verdiği yatak odası pozu ile beğeni topladı.

Aleyna Tilki'nin yatak odası pozları beğeni yağmuruna tutuldu - Resim: 1

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışma programının ardından sesiyle yıllar içerisinde gündem olmaya devam eden Aleyna Tilki, son zamanlarda Instagram'dan verdiği cesur pozlarıyla ilgi görüyor. Arkasını dönüp poz veren Tilki'ye çok sayıda yorum geldi.

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Aleyna Tilki'nin yatak odası pozları beğeni yağmuruna tutuldu - Resim: 2

ALEYNA TİLKİ'DEN YATAK ODASI POZU!
Müzik kariyerine tam gaz devam eden Aleyna Tilki, Take It or Leave It şarkısına çektiği klip ile gündemden düşmemişti.

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Aleyna Tilki'nin yatak odası pozları beğeni yağmuruna tutuldu - Resim: 3

Motorun üstünde iç çamaşırıyla klip çeken Tilki'ye, "Gülşen'le yarışıyor" yorumu gelmişti.

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Aleyna Tilki'nin yatak odası pozları beğeni yağmuruna tutuldu - Resim: 4

Cesur açıklamaları ve pozlarıyla da gündeme gelen Aleyna Tilki yatak odası pozunu paylaştı.

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