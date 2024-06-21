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  4. Aleyna Tilki'yi çıldırttılar: ''Bu tacizdir''

Aleyna Tilki'yi çıldırttılar: ''Bu tacizdir''

Yıllar önce genç yaşında gece kulüplerinde şarkı söylediği için hedef tahtasına oturtulan Aleyna Tilki şimdi de tercih ettiği kıyafetlerine yönelik eleştiriler sonrasında isyan bayrağını çekti.

Aleyna Tilki'yi çıldırttılar: ''Bu tacizdir'' - Resim: 1

Hem sesi hem de güzelliğiyle magazin gündeminden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki özel hayatına müdahaleler karşısındaki savaşını tam gaz sürdürüyor.

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Aleyna Tilki'yi çıldırttılar: ''Bu tacizdir'' - Resim: 2

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bir süredir sahne kıyafetleri ile gündemdeydi. Tilki, sahne kıyafetleri nedeniyle aldığı eleştirilere sert yanıt verdi.

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Aleyna Tilki'yi çıldırttılar: ''Bu tacizdir'' - Resim: 3

Aleyna Tilki, son dönemde giydiği sahne kıyafetleri nedeniyle çok konuşuluyor.

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Aleyna Tilki'yi çıldırttılar: ''Bu tacizdir'' - Resim: 4

Aleyna Tilki, eleştirilere verdiği sert yanıtla dikkatleri üzerine topladı.

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