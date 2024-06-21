Aleyna Tilki'yi çıldırttılar: ''Bu tacizdir''
Yıllar önce genç yaşında gece kulüplerinde şarkı söylediği için hedef tahtasına oturtulan Aleyna Tilki şimdi de tercih ettiği kıyafetlerine yönelik eleştiriler sonrasında isyan bayrağını çekti.
Hem sesi hem de güzelliğiyle magazin gündeminden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki özel hayatına müdahaleler karşısındaki savaşını tam gaz sürdürüyor.
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bir süredir sahne kıyafetleri ile gündemdeydi. Tilki, sahne kıyafetleri nedeniyle aldığı eleştirilere sert yanıt verdi.
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Aleyna Tilki, son dönemde giydiği sahne kıyafetleri nedeniyle çok konuşuluyor.
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Aleyna Tilki, eleştirilere verdiği sert yanıtla dikkatleri üzerine topladı.
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