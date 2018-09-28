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  3. 28 Eylül 2018 10:22

Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik oyuncağı

Geçtiğimiz günlerde oğlu Ali Ege'ye sünnet düğünü yapan iş adamı Ali Ağaoğlu, önceki akşam yeni Rolls Royce marka aracı aracıyla Bebek'te seyir halindeyken görüntülendi.

Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik oyuncağı

Geçtiğimiz günlerde oğlu Ali Ege'ye sünnet düğünü yapan iş adamı Ali Ağaoğlu, önceki akşam yeni Rolls Royce marka aracı aracıyla Bebek'te seyir halindeyken görüntülendi.

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Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik oyuncağı

Milliyet gazetesinden Emrah Akçaay'ın haberine göre araba tutkunluğu ile dikkatleri üzerine çeken Ali Ağaoğlu’nun yeni aracının yaklaşık 6 milyon TL olduğu öğrenildi.

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Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik oyuncağı

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