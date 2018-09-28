Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik oyuncağı
Geçtiğimiz günlerde oğlu Ali Ege'ye sünnet düğünü yapan iş adamı Ali Ağaoğlu, önceki akşam yeni Rolls Royce marka aracı aracıyla Bebek'te seyir halindeyken görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde oğlu Ali Ege'ye sünnet düğünü yapan iş adamı Ali Ağaoğlu, önceki akşam yeni Rolls Royce marka aracı aracıyla Bebek'te seyir halindeyken görüntülendi.
Milliyet gazetesinden Emrah Akçaay'ın haberine göre araba tutkunluğu ile dikkatleri üzerine çeken Ali Ağaoğlu’nun yeni aracının yaklaşık 6 milyon TL olduğu öğrenildi.