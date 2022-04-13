Ali Koç görünce ''Aferin Ferdi'' tepkisini vermişti: Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı?
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi olan Hollandalı Sera Vrij sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Sera Vrij kimdir? İşte detaylar...
Fenerbahçe’de 6 genç futbolcu için düzenlenen imza töreni camianın gündeminde birinci sıraya otururken, törende aile fotoğrafına giren, takımın yıldızı Ferdi Kadıoğlu’nun yanından hiç ayrılmayan kıvırcık saçlı, sempatik kızın kim olduğu, Ali Koç’un sorusuna aldığı “Girlfriend’ cevabıyla ortaya çıktı.
BAŞARISININ SIRRI AŞK
Bunun üzerine yapılan araştırmada; genç kızın adının Sera olduğu, babasının da Hollanda’da ürkütücü fiziğiyle ünlü bir karma dövüş sporcusu Dick Vrij olduğu ortaya çıktı.
Ferdi Kadıoğlu’nun formunun her hafta daha da yukarıya doğru ivme kazanması, yüzünün daha fazla gülmesiyle doğru orantılı olduğu, her ikisinin de altında yatan gerçek sırrın ‘aşk’ olduğu ortaya çıktı.
Bir yıla yaklaşan bir süredir Sera Vrij’le yaşadığı düzgün ve seviyeli arkadaşlığın genç futbolcuya çok yaradığı ve Sera’nın Ferdi’nin hayatına renk getirdiği öğrenildi.