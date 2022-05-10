Alina Boz'dan samimi itiraflar: Kendimi kaybediyorum, çok zorlanıyorum
Son olarak Maraşlı ve Aşk 101 dizileriyle seyirciyle buluşan Alina Boz samimi itiraflarda bulundu.
Louis Vuitton markasının ilkbahar-yaz koleksiyonundan parçalarla poz veren ünlü oyuncu Alina Boz, derginin sorularını da yanıtladı.
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Bugüne kadar çok sayıda yapımda rol alan Boz, galalarda panik atak yaşadığını itiraf etti.
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"Galalarda gerçekten çok zorlanıyorum" diyen Boz "Bu hiç geçmedi. İlk galama katıldığımdan beri bu böyle." ifadelerini kullandı.
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Boz "Çok kalabalık geliyor bana ve çok panik oluyorum. Ne kadar aşmaya çalışsam da aşamadım." şeklinde konuştu.
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