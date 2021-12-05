''Alişan ile Buse Varol boşanıyor'' iddialarını güçlendirecek fotoğraf!
Alişan ile Buse Varol çiftinin evliliklerinde sorunlar olduğu iddiaları güçlendirecek bir gelişme yaşandı.
Oyuncu Buse Varol, ünlü şarkıcı Alişan ile Mayıs 2018 tarihinde dünyaevine girmişti.
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Evliliklerinden iki çocuğu olan çift; ilk çocukları Burak'ı 2019'da, ikinci bebekleri Eliz'i ise geçtiğimiz şubat ayında kucaklarına almıştı.
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Ancak son dönemde evliliklerinin üstünde kara bulutlar dolaştığı iddia edilmişti.
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Geçtiğimiz günlerde ünlü çiftin boşanacakları öne sürülmüştü.
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