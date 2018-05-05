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  3. 05 Mayıs 2018 10:01

Alişan ile Buse Varol'un kına gecesi

6 Mayıs'ta nikah masasına oturacak olan Alişan ve Buse Varol çifti dün akşam kına gecesi düzenledi

Alişan ile Buse Varol'un kına gecesi

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Alişan ile Buse Varol'un kına gecesi

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Alişan ile Buse Varol'un kına gecesi

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Alişan ile Buse Varol'un kına gecesi

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