Alişan sosyal medyadan isyan etti!

Günlerdir eşi ve oğluyla evinden çıkmayan Alişan büyük bir sorumsuzlukla dışarı çıkanlara şöyle isyan etti: "Nasıl bir kafa bu! Balık tutmaya, koşmaya vaktiniz çok olacak eğer yaşar ya da yaşatırsanız! Sokağa çıkma yasağı şart. Yasağı delenlere de büyük cezalar verilsin... "