Alişan sosyal medyadan isyan etti!
Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan evinizden çıkmayın uyarısını umursamayarak kendisini dışarı atan vatandaşlar isimleri de isyan ettirdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan evinizden çıkmayın uyarısını umursamayarak kendisini dışarı atan vatandaşlar isimleri de isyan ettirdi.
Günlerdir eşi ve oğluyla evinden çıkmayan Alişan büyük bir sorumsuzlukla dışarı çıkanlara şöyle isyan etti: "Nasıl bir kafa bu! Balık tutmaya, koşmaya vaktiniz çok olacak eğer yaşar ya da yaşatırsanız! Sokağa çıkma yasağı şart. Yasağı delenlere de büyük cezalar verilsin... "
BERKAY ŞAHİN Biz günlerdir evdeyiz. Birçok kişi fedakarlık yapıp işinden gücünden oldu. Aklını, beynini çalıştırmayan bazıları ise sokakta halen geziyor. Ananız, babanız, çocuğunuz mutlaka birileri vardır sevdiğiniz. Eğer dışarı çıkarsan; belki sen ya da onlar ölebilir. Evlerinizde kalın.