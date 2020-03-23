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  3. 23 Mart 2020 18:06

Alişan sosyal medyadan isyan etti!

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan evinizden çıkmayın uyarısını umursamayarak kendisini dışarı atan vatandaşlar isimleri de isyan ettirdi.

Alişan sosyal medyadan isyan etti!

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan evinizden çıkmayın uyarısını umursamayarak kendisini dışarı atan vatandaşlar isimleri de isyan ettirdi.

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Alişan sosyal medyadan isyan etti!

Günlerdir eşi ve oğluyla evinden çıkmayan Alişan büyük bir sorumsuzlukla dışarı çıkanlara şöyle isyan etti: "Nasıl bir kafa bu! Balık tutmaya, koşmaya vaktiniz çok olacak eğer yaşar ya da yaşatırsanız! Sokağa çıkma yasağı şart. Yasağı delenlere de büyük cezalar verilsin... "

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Alişan sosyal medyadan isyan etti!

BERKAY ŞAHİN Biz günlerdir evdeyiz. Birçok kişi fedakarlık yapıp işinden gücünden oldu. Aklını, beynini çalıştırmayan bazıları ise sokakta halen geziyor. Ananız, babanız, çocuğunuz mutlaka birileri vardır sevdiğiniz. Eğer dışarı çıkarsan; belki sen ya da onlar ölebilir. Evlerinizde kalın.

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Alişan sosyal medyadan isyan etti!

BU NASIL BİR ŞIMARIKLIK! Özge Ulusoy, sokağa çıkanlara "Bu nasıl bir şımarlık. Herkesin canından olma riskini nasıl göze alıyorsunuz!" diye isyan edip ekledi: "Bizler gibi sorumluluk sahibi insanlar, sizin terbiyesizliğinizin kurbanı olacağız. Bıkmadınız gezme tozma hırsınızdan.".

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