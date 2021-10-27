Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu?
2018 yılında dünyaevine giren ve 2 çocuk sahibi olan Alişan ve Buse Varol, boşanma iddialarıyla gündeme geldi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddiaya ikiliden yanıt geldi.
2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol, 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına almıştı.
1 / 10
Ünlü çiftin ikinci bebekleri Eliz de geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelmişti.
2 / 10
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kısa süre önce kaybeden ve zor günler geçiren Alişan'ın evliliğinde de sorunlar yaşadığı ileri sürüldü.
3 / 10
Gözde çiftin son günlerde fikir ayrılıkları yaşadığı ve boşanacakları iddia edilmişti
4 / 10