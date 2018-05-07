Alişan ve Buse Varol evlendi ! Cumhurbaşkanı nikah şahidi oldu
Alişan ve Buse Varol, dün akşam dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahidi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.
Cumhurbaşkanına Recep Tayyip Erdoğan, Alişan ve Buse Varol’un bu akşam gerçekleştirilen nikah törenine eşi Emine Erdoğan’la birlikte katıldı. Alişan ve Buse çiftinin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birlikte yaptı. Dünya evine giren Alişan, böylece 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü geç de olsa tutmuş oldu. Nikahta konuşan Erdoğan, "Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Bizi yıllarca doğum kontrolüyle aldattılar" dedi.
Ünlü sanatçı Alişan ve oyuncu Buse Varol özel bir otelde düzenlenen törenle dünya evine girdi.
Alişan ve Varol’un akşam saatlerinde yapılan nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çiftin nikah şahidi oldu. Ünlü akınının yaşandığı törende nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, Alişan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin alarak ‘Evet’ demesi salonda gülüşmelere neden oldu.