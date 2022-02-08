Alişan'ın dadılara verdiği maaş dudak uçuklattı

2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen Alişan ve Buse Varol çifti ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Çiftin 1 yaşındaki kızları Eliz için eşinin düzenlediği partiye katılmayan Alişan, kendi ailesiyle sade bir doğum günü kutlaması yaptı. Buse Varol ise "Beni kimse eve davet etmedi" açıklamasını yaptı.