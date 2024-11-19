Alişan'ın eşi Buse Varol Photoshop'u abartınca alay konusu oldu
Ünlü şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol'un Paris tatillerinden yaptıkları paylaşımlar hayranları tarafından sıkı takibe alınırken, Alişan'ın ince, uzun bacakları yüzünden ünlü çift sosyal medyanın diline düştü.
'Dostlar Mahallesi' adlı dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu.
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Ünlü çift 2019 yılında oğulları Burak'ı 2021 yılında da kızları Eliz'i kucaklarına alarak 2 çocuklu bir aile kurmuşlardı.
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Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Buse Varol, eşi Alişan ile yaptığı Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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