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  4. Alişan'ın eşi Buse Varol Photoshop'u abartınca alay konusu oldu

Alişan'ın eşi Buse Varol Photoshop'u abartınca alay konusu oldu

Ünlü şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol'un Paris tatillerinden yaptıkları paylaşımlar hayranları tarafından sıkı takibe alınırken, Alişan'ın ince, uzun bacakları yüzünden ünlü çift sosyal medyanın diline düştü.

Alişan'ın eşi Buse Varol Photoshop'u abartınca alay konusu oldu - Resim: 1

'Dostlar Mahallesi' adlı dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu.

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Alişan'ın eşi Buse Varol Photoshop'u abartınca alay konusu oldu - Resim: 2

Ünlü çift 2019 yılında oğulları Burak'ı 2021 yılında da kızları Eliz'i kucaklarına alarak 2 çocuklu bir aile kurmuşlardı.

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Alişan'ın eşi Buse Varol Photoshop'u abartınca alay konusu oldu - Resim: 3

Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor.

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Alişan'ın eşi Buse Varol Photoshop'u abartınca alay konusu oldu - Resim: 4

Sosyal medyayı aktif kullanan Buse Varol, eşi Alişan ile yaptığı Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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