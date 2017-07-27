Alişan'ın nişanlısı Eda Erol sessizliğini bozdu
Alişan'ın nişanlısı Eda Erol, müstakbel eşinin olay yaratan sözleri hakkında ilk kez konuştu.
Alişan'ın geçtğimiz günlerde verdiği “Çok güzel, çok alımlı, çok seksi, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim. Yanımdaki kadın daha normal olmalı. Öyle de oldu şükür, hatta Terliğimi de ayağıma getirecek” röportajı olay olmuştu. Açıklamaları yüzünden birçok kişi tarafından eleştirilen Alişan, söylediklerinin yanlış lanse edildiğini belirtmişti. Tatil için Amerika'ya giden Alişan'ın nişanlısı Eda Erol, Türkiye'ye döndü. Çok tartışılan röportaj hakkında Esin Övet'e konuşan Eda Erol; 'Alişan'a terlik de götürürüm, yardım da ederim' dedi.
İşte Eda Erol'un açıklamaları...
- Eda, Alişan’ın söylediklerine kızdın mı? Kavga ettiniz mi?
Yok canım ne kavgası. Biz çok eğleniyoruz. Alişan çok temiz yürekli. Espri yapıyor ama tam tersi algılanıyor. Kesinlikle aramızı bozmadı, daha çok güldük, eğlendik. İnsanların ciddiye alması hayret edici. Alişan’ı benden iyi tanıyorlar. Bence hepsinin gülmesi gerekirken tam tersi oldu.
- Alişan’a terlik götürür müsün?
Tabii ki götürürüm. Enişteme götürüyorum. Evde birçok yardımcımız olmasına rağmen her zaman “Bir şey içer misiniz, yer misiniz” diye sorarım. Terliklerini götürürüm. Bunlar beni eksiltmez. Ben annemden, büyüklerimden böyle gördüm.