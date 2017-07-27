Alişan'ın nişanlısı Eda Erol sessizliğini bozdu

Alişan'ın geçtğimiz günlerde verdiği “Çok güzel, çok alımlı, çok seksi, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim. Yanımdaki kadın daha normal olmalı. Öyle de oldu şükür, hatta Terliğimi de ayağıma getirecek” röportajı olay olmuştu. Açıklamaları yüzünden birçok kişi tarafından eleştirilen Alişan, söylediklerinin yanlış lanse edildiğini belirtmişti. Tatil için Amerika'ya giden Alişan'ın nişanlısı Eda Erol, Türkiye'ye döndü. Çok tartışılan röportaj hakkında Esin Övet'e konuşan Eda Erol; 'Alişan'a terlik de götürürüm, yardım da ederim' dedi.



İşte Eda Erol'un açıklamaları...



