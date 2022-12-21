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  4. Aliye dizisinin minik yıldızı Ayşe'nin son hali ortaya çıktı

Aliye dizisinin minik yıldızı Ayşe'nin son hali ortaya çıktı

Aliye dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Beril Işık, genç kız oldu. Diziden sonra ekranlara veda eden Beril Işık'ın son halini görenler tanıyamadı.

Aliye dizisinin minik yıldızı Ayşe'nin son hali ortaya çıktı - Resim: 1

2000'li yıllara damga vuran 'Aliye' dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteri ile oyunculuğa adım atan Beril Işık, setlere küçük yaşlarda aşina oldu.

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Aliye dizisinin minik yıldızı Ayşe'nin son hali ortaya çıktı - Resim: 2

1999 doğumlu olan Işık, şimdilerde çok güzel bir genç kadın oldu.

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Aliye dizisinin minik yıldızı Ayşe'nin son hali ortaya çıktı - Resim: 3

O dönem Ayşe karakterine hayat veren Beril Işık, sevimliliği ile dikkat çekmişti. 

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Aliye dizisinin minik yıldızı Ayşe'nin son hali ortaya çıktı - Resim: 4

Işık daha sonra ise oyunculuğa devam etmedi. 

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