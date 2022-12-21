Aliye dizisinin minik yıldızı Ayşe'nin son hali ortaya çıktı
Aliye dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Beril Işık, genç kız oldu. Diziden sonra ekranlara veda eden Beril Işık'ın son halini görenler tanıyamadı.
2000'li yıllara damga vuran 'Aliye' dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteri ile oyunculuğa adım atan Beril Işık, setlere küçük yaşlarda aşina oldu.
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1999 doğumlu olan Işık, şimdilerde çok güzel bir genç kadın oldu.
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O dönem Ayşe karakterine hayat veren Beril Işık, sevimliliği ile dikkat çekmişti.
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Işık daha sonra ise oyunculuğa devam etmedi.
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