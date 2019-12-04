Can Yaman'a ünlülerden tepki yağdı
Ünlü oyuncu Can Yaman, İspanya'da katıldığı televizyon programında kadın hayranına verdiği yanıtla ünlü isimlerin de tepkisi çekti.
Can Yaman, İspanya’da bir televizyon programına konuk oldu. Bir kadın hayranı Can Yaman'a İspanyolca “Buradan Can Yaman’ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin” diye sordu.
Yaman, stüdyonun arka tarafını göstererek “Arka odaya geçelim” yanıtını verdi. Yaman’ın verdiği cevap magazin dünyasını karıştırdı. Sosyal medyada da olay yaratan açıklamaya ünlü isimlerden tepki yağdı.