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  3. 04 Aralık 2019 11:35

Can Yaman'a ünlülerden tepki yağdı

Ünlü oyuncu Can Yaman, İspanya'da katıldığı televizyon programında kadın hayranına verdiği yanıtla ünlü isimlerin de tepkisi çekti.

Can Yaman'a ünlülerden tepki yağdı

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Can Yaman'a ünlülerden tepki yağdı

Can Yaman, İspanya’da bir televizyon programına konuk oldu. Bir kadın hayranı Can Yaman'a İspanyolca “Buradan Can Yaman’ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz ancak bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin” diye sordu.

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Can Yaman'a ünlülerden tepki yağdı

Yaman, stüdyonun arka tarafını göstererek “Arka odaya geçelim” yanıtını verdi. Yaman’ın verdiği cevap magazin dünyasını karıştırdı. Sosyal medyada da olay yaratan açıklamaya ünlü isimlerden tepki yağdı.

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Can Yaman'a ünlülerden tepki yağdı

Gökhan Özoğuz
Allah'ım bir yerden verip bir yerden alıyorsun yarabbim!

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