Almeda Abazi tanınmaz hale geldi! 1.5 ayda 8 kilo verdi
Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti oğulları Efehan'ı geçtiğimiz Mayıs ayında kucağına almıştı. Almeda Abazi doğum sonrası kısa sürede verdiği kilolarla gündeme geldi. Oğlu Efehan'ı dünyaya getirdikten 1. 5 ay sonra 8 kilo vere
Almeda Abazi, geçtiğimiz Mayıs ayında oğlu Efehan'ı dünyaya getirdi. Abazi, doğumdan sonra verdiği kilolarla magazin dünyasında en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. 1.5 ayda 8 kilo birden veren Almeda Abazi'yi görenler şok oldu. İşte Almeda Abazi başta olmak üzere ünlülerin şaşırtan değişimi...