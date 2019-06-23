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  3. 23 Haziran 2019 15:06

Almeda Abazi tanınmaz hale geldi! 1.5 ayda 8 kilo verdi

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çifti oğulları Efehan'ı geçtiğimiz Mayıs ayında kucağına almıştı. Almeda Abazi doğum sonrası kısa sürede verdiği kilolarla gündeme geldi. Oğlu Efehan'ı dünyaya getirdikten 1. 5 ay sonra 8 kilo vere

Almeda Abazi tanınmaz hale geldi! 1.5 ayda 8 kilo verdi

Almeda Abazi, geçtiğimiz Mayıs ayında oğlu Efehan'ı dünyaya getirdi. Abazi, doğumdan sonra verdiği kilolarla magazin dünyasında en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. 1.5 ayda 8 kilo birden veren Almeda Abazi'yi görenler şok oldu. İşte Almeda Abazi başta olmak üzere ünlülerin şaşırtan değişimi...

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Almeda Abazi tanınmaz hale geldi! 1.5 ayda 8 kilo verdi

Sezen Aksu

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Almeda Abazi tanınmaz hale geldi! 1.5 ayda 8 kilo verdi

Itır Esen

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Almeda Abazi tanınmaz hale geldi! 1.5 ayda 8 kilo verdi

Petek Dinçöz

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