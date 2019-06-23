Almeda Abazi tanınmaz hale geldi! 1.5 ayda 8 kilo verdi

Almeda Abazi, geçtiğimiz Mayıs ayında oğlu Efehan'ı dünyaya getirdi. Abazi, doğumdan sonra verdiği kilolarla magazin dünyasında en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. 1.5 ayda 8 kilo birden veren Almeda Abazi'yi görenler şok oldu. İşte Almeda Abazi başta olmak üzere ünlülerin şaşırtan değişimi...