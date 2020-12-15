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  3. 15 Aralık 2020 13:37

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman bebeğin cinsiyetini açıkladı

Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi çifti, ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. Efehan adında bir oğlu olan çift, kız bebek beklediklerini açıkladı.

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman bebeğin cinsiyetini açıkladı

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017'de Los Angeles'ta nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucağına almıştı.

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Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman bebeğin cinsiyetini açıkladı

İKİNCİ BEBEK GELİYOR!
Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından yayınlayan Sayışman ve Abazi, ikinci kez bebek beklediklerini duyurdu. Çok heyecanlı olan çift müjdeli haberi Instagram hesaplarından sevenleriyle paylaştı.

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Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman bebeğin cinsiyetini açıkladı

CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Efehan adında bir oğlu olan çiftin ikinci bebekleri kız olacak. Almeda Abazi eşinin doğum gününde güzel haberi verdi.

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Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman bebeğin cinsiyetini açıkladı

Sevinçten havalara uçan Tolgahan Sayışman duygularını şu sözlerle dile getirdi; 'Bu haber en güzel doğum günü hediyem oldu. Tüm aile doğum günüm için bir masanın etrafında buluşmuşken, alabileceğim en güzel haber aldım.'

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