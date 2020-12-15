Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman bebeğin cinsiyetini açıkladı
Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi çifti, ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. Efehan adında bir oğlu olan çift, kız bebek beklediklerini açıkladı.
Oyuncu Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017'de Los Angeles'ta nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucağına almıştı.
İKİNCİ BEBEK GELİYOR!
Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından yayınlayan Sayışman ve Abazi, ikinci kez bebek beklediklerini duyurdu. Çok heyecanlı olan çift müjdeli haberi Instagram hesaplarından sevenleriyle paylaştı.
CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Efehan adında bir oğlu olan çiftin ikinci bebekleri kız olacak. Almeda Abazi eşinin doğum gününde güzel haberi verdi.