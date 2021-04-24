Almeda Abazi'den karnı burnunda poz
Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman ile ünlü model Almeda Abazi, 2017'de Amerika'da nikah masasına oturdu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucağına almıştı.
Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman ile ünlü model Almeda Abazi, 2017'de Amerika'da nikah masasına oturdu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucağına almıştı.
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İkinci bebek heyecanı yaşayan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti kızları Alina'yı kucağına almak için gün saymaya başladı.
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KARNI BURNUNDA POZ VERDİ
Doğuma günler kala sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Almeda Abazi Sayışman, kısa sürede ilgi odağı oldu.
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Hamilelik pozlarını çok sık paylaşmayan model, Instagram hesabının hikaye kısmında karnını okşadığı bir karesini paylaştı. Abazi fotoğrafına gülücük ve balık emojisi koydu.
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