Almeda Abazi'nin gözyaşları... ''O an ömrümden ömür gitti''
Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk olan Almeda Abazi, oğlu Efehan'ın ameliyat olduğu dönemde geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde anlattı.
İşte Almeda Abazi’nin açıklamalarından satır başları…
Baş ağrısı yüzünden hastaneye gittim. MR falan çekildi. Sol gözüm görmemeye başladı, bulanık görüyordum. Sonuçlar geldi migren çıktı, o da hamilelikten dolayı oluyormuş. Benim hamileliğimden haberim yoktu
Tolga ile hastanedeyken ufak bir kistim vardı onu da aldıracaktık, doktor ‘bu kisti alalım, ileride hamile olduğun zaman sorun çıkarabilir’ dedi. Biz de aldırmayı düşünüyorduk. Sonra doktor baktı ‘hamilelik olasılığı var mı’ diye sordu. Biz de ‘öyle bir şey mümkün değil’ dedik.
Başka bir doktora yönlendirdi. Oraya gittik kontroller yapıldı ve doktor ‘hamilesin’ dedi. Biz şok olduk. O an benim için her şey değişti, on yaş büyük hissetim kendimi. Bir olgunluk geldi. Hastaneden çıktık ‘ne yaparız, nasıl olur’ diye konuştuk. Çok ama çok sevindik, tabii şaşırdık da.
EFE İSMİNİ BEN İSTEDİM
Ben Efe ismini çok seviyordum. Tolga da ‘Efe olsun ama sonuna ‘han’ da ekleyelim’ dedi. Çünkü onların ailede bütün erkeklerin adının sonuna ‘han’ ekleniyor. O da öyle devam etsin istedi. Ben de eşime ‘Arnavutça ‘han’ yemek anlamına geliyor, benim oğlumun adı yemek mi olacak’ dedim. Efehan adında karar kıldık son olarak. Çok da güzel oldu.