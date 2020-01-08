Almeda Abazi'nin gözyaşları... ''O an ömrümden ömür gitti''

EFE İSMİNİ BEN İSTEDİM

Ben Efe ismini çok seviyordum. Tolga da ‘Efe olsun ama sonuna ‘han’ da ekleyelim’ dedi. Çünkü onların ailede bütün erkeklerin adının sonuna ‘han’ ekleniyor. O da öyle devam etsin istedi. Ben de eşime ‘Arnavutça ‘han’ yemek anlamına geliyor, benim oğlumun adı yemek mi olacak’ dedim. Efehan adında karar kıldık son olarak. Çok da güzel oldu.