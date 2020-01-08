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  3. 08 Ocak 2020 15:12

Almeda Abazi'nin gözyaşları... ''O an ömrümden ömür gitti''

Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk olan Almeda Abazi, oğlu Efehan'ın ameliyat olduğu dönemde geçirdiği zor günleri gözyaşları içinde anlattı.

Almeda Abazi'nin gözyaşları... ''O an ömrümden ömür gitti''

İşte Almeda Abazi’nin açıklamalarından satır başları…

Baş ağrısı yüzünden hastaneye gittim. MR falan çekildi. Sol gözüm görmemeye başladı, bulanık görüyordum. Sonuçlar geldi migren çıktı, o da hamilelikten dolayı oluyormuş. Benim hamileliğimden haberim yoktu

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Almeda Abazi'nin gözyaşları... ''O an ömrümden ömür gitti''

Tolga ile hastanedeyken ufak bir kistim vardı onu da aldıracaktık, doktor ‘bu kisti alalım, ileride hamile olduğun zaman sorun çıkarabilir’ dedi. Biz de aldırmayı düşünüyorduk. Sonra doktor baktı ‘hamilelik olasılığı var mı’ diye sordu. Biz de ‘öyle bir şey mümkün değil’ dedik.

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Almeda Abazi'nin gözyaşları... ''O an ömrümden ömür gitti''

Başka bir doktora yönlendirdi. Oraya gittik kontroller yapıldı ve doktor ‘hamilesin’ dedi. Biz şok olduk. O an benim için her şey değişti, on yaş büyük hissetim kendimi. Bir olgunluk geldi. Hastaneden çıktık ‘ne yaparız, nasıl olur’ diye konuştuk. Çok ama çok sevindik, tabii şaşırdık da.

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Almeda Abazi'nin gözyaşları... ''O an ömrümden ömür gitti''

EFE İSMİNİ BEN İSTEDİM
Ben Efe ismini çok seviyordum. Tolga da ‘Efe olsun ama sonuna ‘han’ da ekleyelim’ dedi. Çünkü onların ailede bütün erkeklerin adının sonuna ‘han’ ekleniyor. O da öyle devam etsin istedi. Ben de eşime ‘Arnavutça ‘han’ yemek anlamına geliyor, benim oğlumun adı yemek mi olacak’ dedim. Efehan adında karar kıldık son olarak. Çok da güzel oldu.

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