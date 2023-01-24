Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bir ayrılık daha
TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. 44. bölümde diziye bir oyuncu daha veda edecek.
TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi dün akşam yine seyircileri ekrana kilitledi.
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Barış Arduç'un başrolde olduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisi reytinglerde üç kategoride de zirvede yer aldı.
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YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYOR
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi peş peşe yaşanan ayrılıklarıyla gündemde…
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Son olarak Alpagut karakterine hayat veren başarılı oyuncu Fırat Topkorur, projeden ayrılacak. Topkorur 44. bölümde ekibe veda edecek.
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