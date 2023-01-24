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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bir ayrılık daha

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. 44. bölümde diziye bir oyuncu daha veda edecek.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bir ayrılık daha - Resim: 1

TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi dün akşam yine seyircileri ekrana kilitledi.

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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bir ayrılık daha - Resim: 2

Barış Arduç'un başrolde olduğu Alparslan Büyük Selçuklu dizisi reytinglerde üç kategoride de zirvede yer aldı. 

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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bir ayrılık daha - Resim: 3

YAPRAK DÖKÜMÜ DEVAM EDİYOR

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi peş peşe yaşanan ayrılıklarıyla gündemde…

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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bir ayrılık daha - Resim: 4

Son olarak Alpagut karakterine hayat veren başarılı oyuncu Fırat Topkorur, projeden ayrılacak. Topkorur 44. bölümde ekibe veda edecek.

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