Alparslan Büyük Selçuklu'nun Akça Hatun'u Fahriye Evcen bornozlu paylaşımı ile gündeme geldi
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç ile başrolü paylaşan Fahriye Evcen, bornozlu paylaşımı ile sosyal medyada dikkat çekti.
2017 yılında evlenen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çiftinin magazin gündeminden düşmüyor.
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Sosyal medyanın oldukça sevdiği çiftin her paylaşımı olay oluyor.
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Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü.
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Mutlu evliliklerini çocukla taçlandıran ünlü çiftin oğulları Karan da en az anne babası kadar popüler.
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