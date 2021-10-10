Altın Portakal'da şıklık yarışı: Törene annesinin diktiği kıyafetle geldi
Antalya'da bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivalinin ödül töreni yine şıklık yarışı ile başladı.
58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivalinin ödül töreni, 10 bin kişilik spor salonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Kırmızı halı ve kapanış galasında, her yıl olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı.
Görkemli geceye festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı. Festivalde bu yıl, Cumhuriyet tarihinin en büyük yangını olan Manavgat yangını nedeniyle Gelecek umutla yeşerecek sloganıyla yola çıkıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen festivalin töreni öncesinde galaya katılan sanatçılar, kırmızı halıda maskeleriyle yürüdü. Bazı sanatçıların şıklıklarına maskeleriyle bütünlük sağladıkları dikkati çekti. Film ekipleri ve sanatçılar kırmızı halı sonuna kurulan platform önünde fotoğraf çektirdi.
Kırmızı halıdan geçerek salona giriş yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, pandemi kurallarına uygun sinema severlerle filmleri buluşturduklarını söyledi. Böcek, Oldukça coşkulu sürüyor festival. Biletler tükendi. Tabi bu yıl Manavgat orman yangını nedeniyle biraz buruk haldeyiz. Ciğerimiz, hatıralarımız yandı. Ana temamız bunu konu alıyordu. Yarışmaya katılan tüm sanatçılara başarılar diliyorum diye konuştu.