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  3. 28 Nisan 2017 19:53

Amanda Cerny Türk fenomenle olan fotoğrafını paylaştı

Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven, balkonuna Türk bayrağı asan Amanda Cerny ile buluştu.

Amanda Cerny Türk fenomenle olan fotoğrafını paylaştı

Sosyal medya fenomeni Berkcan Güven ile balkonuna Türk bayrağı asarken çekilmiş fotoğrafıyla adından söz ettiren Amanda Cerny, Los Angeles'ta bir araya geldi.

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Amanda Cerny Türk fenomenle olan fotoğrafını paylaştı

Twitter'dan 'Yozgatlı Dayı’ olarak hayatımıza giren Cemal Lalek'e evlilik teklifinde bulunması günlerce konuşulan Amanda Cerny, sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'le fotoğrafını paylaştı.

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Amanda Cerny Türk fenomenle olan fotoğrafını paylaştı

Türkiye’de ‘Yenge’ adıyla tanınan Cerny, Twitter hesabından yayımladığı fotoğrafa, "Türk arkadaşlarımı Los Angeles'ta gördüğüm için her zaman şükrediyorum" notunu yazdı.

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Amanda Cerny Türk fenomenle olan fotoğrafını paylaştı

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