Amanda Cerny'den nefes kesen pozlar !
Dünyaca ünlü ABD'li sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, 2019 yılında en çok beğenilen fotoğraflarını albüm halinde paylaştı.
Amerikalı sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, Twitter hesabı üzerinden bir Türk kullanıcı ile uzun süre mesajlaşmış ve karşılıklı yapılan bu sohbetler onun Türkiye'de tanınan bir fenomen olmasını sağlamıştı. Türkiye'nin biricik Amanda Yenge'si bu kez 2019'a damga vuran, en çok beğeni alan fotoğraflarını albüm olarak paylaştı. Amanda'nın bu paylaşımı da neredeyse 2 milyon beğeni, 6 bin yorum yağdı.