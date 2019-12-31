Amanda Cerny'den nefes kesen pozlar !

Amerikalı sosyal medya fenomeni Amanda Cerny, Twitter hesabı üzerinden bir Türk kullanıcı ile uzun süre mesajlaşmış ve karşılıklı yapılan bu sohbetler onun Türkiye'de tanınan bir fenomen olmasını sağlamıştı. Türkiye'nin biricik Amanda Yenge'si bu kez 2019'a damga vuran, en çok beğeni alan fotoğraflarını albüm olarak paylaştı. Amanda'nın bu paylaşımı da neredeyse 2 milyon beğeni, 6 bin yorum yağdı.



