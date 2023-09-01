Amcası diye aldığı cenaze kadın cenazesi çıktı
Eylül ayı ile birlikte yeni sezona başlayan televizyon kanallarında hangi dizilerin yeni sezonda devam edeceği de belli oldu. İşte Yeni sezonda yayın hayatına devam edecek olan 16 dizi...
YARGI - KANAL D
İkinci sezonunda en yüksek reyting ortalamalarından birini elde eden Yargı geçen sezon 29 bölüm yayınlandı. Pazar akşamları ekranlara gelen dizi, bir cinayet davasında yolları kesişen avukat Ceylin ile savcı Ilgaz'ın ilişkisine odaklanıyor.
YALI ÇAPKINI - STAR TV
Üç kategoride de geçen sezonun en yüksek reyting ortalamasına ulaşan Yalı Çapkını ilk sezonunda 36 bölüm yayınlandı. Cuma akşamları ekranlara gelen dizi, Gaziantep'in saygın ailelerinden Korhan Ailesinin hovarda torunu Ferit'in Seyran ile evlenmesi sonucu değişen yaşamını konu ediniyor.
ÜÇ KIZ KARDEŞ - KANAL D
İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş geçen sezon 37 bölüm yayınlandı. Salı akşamları ekranlara gelen dizi, Türkan, Dönüş ve Derya adlı üç kız kardeşin hayatına odaklanıyor.
TEŞKİLAT - TRT 1
Üçüncü sezonunda başrol değişikliğine giden Teşkilat geçtiğimiz sezon 31 bölüm yayınlandı. Pazar akşamları ekranlara gelen dizi, İstihbarat teşkilatında çalışanların hikayesini merkeze alıyor.