Amcası diye aldığı cenaze kadın cenazesi çıktı

YARGI - KANAL D

İkinci sezonunda en yüksek reyting ortalamalarından birini elde eden Yargı geçen sezon 29 bölüm yayınlandı. Pazar akşamları ekranlara gelen dizi, bir cinayet davasında yolları kesişen avukat Ceylin ile savcı Ilgaz'ın ilişkisine odaklanıyor.