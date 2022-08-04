Ameliyat olmuştu: Eser Yenenler'in sağlık durumu nasıl?
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla şöhreti yakalayan Eser Yenenler, nisan ayında apar topar hastaneye kaldırılmış ve ameliyat olmuştu. Eser Yenenler Etiler'de görüntülendi.
Uzun süredir 'Çok Güzel Hareketler 2' programında sunuculuk yapan Eser Yenenler, geçtiğimiz yaz sonu rahatsızlanınca Çeşme'den erken dönmek zorunda kalmıştı. Bu süreçte sosyal medyadan uzak kalan 25 yaşındaki Berfu Yenenler, "Bir süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bir açıklamayı da size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bir sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik" demişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü isim, sözlerine; "Çesme'den döndük, şu an İstanbul'dayız. Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor, eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte" diye devam etmişti.
Berfu Yenenler ile iki çocuklu mutlu bir evliliği olan Eser Yenenler, birkaç ay önce evde ağrı hissedince eşi ile hastanenin yolunu tutmuştu. Yapılan kontrollerin ardından apandisitinin patladığı anlaşılan Yenenler hemen ameliyata alınmıştı. Başarılı geçen operasyonun ardından ünlü ismin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
Berfu Yenenler hastaneden paylaştığı videoda eşine; "Sana neden nazar değiyor, neden böyle oldu? Bir kere çocuk baktın, sosyal medya hikayelerine baktım, çocuklarla iki koştun apandisitin patladı" sözleriyle takılmıştı.