Ameliyat olmuştu: Eser Yenenler'in sağlık durumu nasıl?

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü isim, sözlerine; "Çesme'den döndük, şu an İstanbul'dayız. Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor, eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte" diye devam etmişti.