Amerikalı kick boksçu iç çamaşırlı pozunu paylaştı
30 yaşındaki Amerikalı kick boks dövüşçüsü Andrea Lee, yeşil iç çamaşırı ile çekmiş olduğu takvim fotoğrafını Instagram'da paylaşarak takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.
30 yaşındaki Amerikalı kick boks dövüşçüsü Andrea Lee, yeşil iç çamaşırı ile çekmiş olduğu takvim fotoğrafını Instagram'da paylaşarak takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.
30 yaşındaki Amerikalı kick boks dövüşçüsü Andrea Lee iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. "Bunu daha önce de yaptım" diyerek fotoğrafını paylaşan Andrea'yı takipçileri beğeni ve övgü yağmuruna tuttular.
Bir takipçisinin, "Eşlerimiz bizi öldürmeden nasıl bu takvimden alabiliriz" şeklindeki yorumu, en çok dikkat çeken yorumlardan biri oldu.