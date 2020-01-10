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  3. 10 Ocak 2020 13:41

Amerikalı kick boksçu iç çamaşırlı pozunu paylaştı

30 yaşındaki Amerikalı kick boks dövüşçüsü Andrea Lee, yeşil iç çamaşırı ile çekmiş olduğu takvim fotoğrafını Instagram'da paylaşarak takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

Amerikalı kick boksçu iç çamaşırlı pozunu paylaştı

30 yaşındaki Amerikalı kick boks dövüşçüsü Andrea Lee, yeşil iç çamaşırı ile çekmiş olduğu takvim fotoğrafını Instagram'da paylaşarak takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.

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Amerikalı kick boksçu iç çamaşırlı pozunu paylaştı

30 yaşındaki Amerikalı kick boks dövüşçüsü Andrea Lee iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. "Bunu daha önce de yaptım" diyerek fotoğrafını paylaşan Andrea'yı takipçileri beğeni ve övgü yağmuruna tuttular.

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Amerikalı kick boksçu iç çamaşırlı pozunu paylaştı

Bir takipçisinin, "Eşlerimiz bizi öldürmeden nasıl bu takvimden alabiliriz" şeklindeki yorumu, en çok dikkat çeken yorumlardan biri oldu.

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Amerikalı kick boksçu iç çamaşırlı pozunu paylaştı

2018 yılında, eski eşi Donny Aaron'un istismarı ve şiddetine maruz kalan Lee, buna karşın mücadelenin kendisi için bir sığınak olduğunu ve mücadelenin hayatına her zaman huzur ve neşe getirdiğin söyledi.

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