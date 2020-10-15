Amine Gülşe, eşi Mesut Özil’in doğum gününü kutladı

Güzel oyuncu Amine Gülşe eşinin doğum gününü aşk dolu satırlarla kutladı. Verdikleri pozun altına şunları yazdı: Hep el ele nice mutlu yaşlara kocacım ❤️ Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın seni çok seviyorum ????‍????‍????????????