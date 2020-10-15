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  3. 15 Ekim 2020 22:50

Amine Gülşe, eşi Mesut Özil’in doğum gününü kutladı

Ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe 30 Mart'ta dünyaya gelen bebekleri Eda ile magazin gündeminden hiç düşmeyen çiftin mutlulukları da parmakla gösteriliyor.

Amine Gülşe, eşi Mesut Özil’in doğum gününü kutladı

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, İngiliz futbol takımı Arsenal'de oynayan eşi Mesut Özil'in doğum gününü, Instagram hesabından kutladı. Amine'nin bu paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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Amine Gülşe, eşi Mesut Özil’in doğum gününü kutladı

Güzel oyuncu Amine Gülşe eşinin doğum gününü aşk dolu satırlarla kutladı. Verdikleri pozun altına şunları yazdı: Hep el ele nice mutlu yaşlara kocacım ❤️ Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın seni çok seviyorum ????‍????‍????????????

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Amine Gülşe, eşi Mesut Özil’in doğum gününü kutladı

İŞTE AMİNE GÜLŞE'NİN PAYLAŞIMI

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Amine Gülşe, eşi Mesut Özil’in doğum gününü kutladı

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