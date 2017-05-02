Amsterdam'da bekarlığa veda etti !

Aralarında Barış Arduç, Kerem Fırtına ve Engin Öztürk'ün de bulunduğu 13 kişilik arkadaş grubu Amsterdam'a gitti.



Tüm masrafların Sarp Akkaya'nın yakın dostları tarafından ödendiği tatilin fotoğrafını Kerem Fırtına Instagram sayfasında paylaştı ve altına "Amsterdam hatırası. Sarp ile Sinem bir ömür mutlu olsun diye. Bekarlığa veda niyetine." notunu düştü.



