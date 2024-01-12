Amy Winehouse'ın hayatını anlatıyor... Back to Black'ten ilk fragman geldi
Güçlü sesi, sıra dışı yaşamı ile hem 6 Grammy ödülü kazanan hem de dünya magazin gündeminden asla düşmeyen ancak yüksek alkol tüketimi sebebiyle hayatını kaybeden Amy Winehouse'un hayatını anlatan 'Back to Black filminden ilk fragman geldi.
Güçlü sesiyle Rnb türünde önemli eserler üretmiş olan Amy Winehouse’un film olan hayatından ilk fragman geldi.
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İngiliz şarkıcının ‘Back to Black’ isimli parçasının adını alan film, Winehouse’un kendi adını taşıyan albümü, bu albümü yapma yolculuğu, Rehab ve You Know I’m No Good gibi hitlerle şöhrete ulaştığı dönemdeki hayatı etrafında şekilleniyor.
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Sam Taylor-Johnson’un yönetmen koltuğuna oturduğu filmde Amy Winehouse’u, Barbie, Industry, COBRA ve Rogue Agent yapımlarında rol alan Marisa Abela canlandırıyor.
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Winehouse’u alkol ve uyuşturucuya alıştıran, sonrasında onu aldatan eski sevgilisini Blake Fielder-Civil’e ise Unbroken, Money Monster gibi yapımlarda rol alan Jack O’Connel hayat verecek.
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