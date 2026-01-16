Ankaralı Turgut'un miras davasında karar çıktı
Önceki sene Aralık ayında akciğer kanseri nedeniyle vefat eden ünlü türkücü Ankaralı Turgut'un çocukları arasındaki miras davası sonuçlandı.
Akciğer kanseri tanısı konulan ve uzun süre Etlik Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesi veren, Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş 15 Aralık 2024'te hayatını kaybetmişti.
Ankaralı Turgut, hastanede tedavi gördüğü günlerde kendisi için açılan yardım kampanyasında toplanan yardım paralarını istedikleri için kızı Eylem Boran dışındaki çocukları; Haydar Karataş, Özlem Karataş, Hasret Karataş ve Ersoy Karataş'ı evlatlıktan reddetmişti.
Ancak Ankaralı Turgut'un vefatının ardından, evlatlıktan reddettiği çocukları yardım gecesinde 18 milyon TL toplandığını öne sürerek, kendi paylarının verilmesi talebiyle kardeşleri Eylem Boran'a dava açtı.
Show TV'nin haberine göre Eylem Boran; "Babamın tedavisi için 18 milyon TL toplandığı söylenildi. Bu parayı da benim yediğimi söylediler. Ben bugün babamın vasiyetini yerine getirdim. Babama söz vermiştim, çok şükür ki davayı kazandık" dedi.