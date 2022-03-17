''Anlaşamadık'' demişti ama... Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi ayrılığının nedeni ortaya çıktı
Şeyma Subaşı, Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile bir kez daha son bulan ilişkisi için "anlaşamadık" demişti ama ayrılığın sebebi sonradan ortaya çıktı.
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile ayrılığının ardından aradığı aşkı Mısırlı Mohammed Alsaloussi'de bulmuş, ikili geçtiğimiz yaz aylarında evlilik kararı almıştı.
4 Şubatı'da birlikte geçiren ve yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken ikiliden kötü haber geldi. Subaşı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilişkilerini bitirdiklerini duyurdu.
Ayrılık haberini sosyal medyadan duyuran Şeyma Subaşı açıklamasında "Karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık" demişti.
Herkesi şaşırtan açıklama sonrası, bugün ayrılıkla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.
Sabah gazetesi yazarı Ömer Karahan bu ayrılık ile ilgili olarak çok konuşulacak bir iddiayı "İlişkimiz bitti Şeyma ver hediyelerimi" başlıklı yazısında gündeme taşıdı.