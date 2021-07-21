Anne olan ABD'li ünlü şarkıcı bebeğine Türk ismi koydu
Türk sevgilisi Alev Aydın ile birlikteliğinden ilk bebeğini kucağına alan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından mutlu anını paylaştı.
İki yıldır Türk senarist Alev Aydın'la birlikte olan Macar asıllı ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğini kucağını aldı. Bu mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Halsey, sevgilisi Alev Aydın'a aşk dolu bakışlarıyla da dikkat çekti.
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Halsey-Alev Aydın çifti, 14 Temmuz'da dünyaya gelen bebeklerine Ender Ridley adını verdi.
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Halsey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En "nadir" ve iyi hissettiren doğum için. Gücünü aşktan almış" notunu düştü.
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