Anneliğe geçiş kutlaması: Demet Evgar karnına kına yaktı

"Hamileyim işte, daha ne? Konforunu yaşıyorum yani" diyen Demet Evgar Anneler Günü'nde evinin bahçesinde 'Anneliğe geçiş kutlaması' yaptı. Baby shower partisi yerine geçmişi çok uzun yıllar öncesine dayanan bir ritüeli tercih eden ünlü oyuncuyu yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı.