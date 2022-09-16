Annesinin izinden gitti: Eski Türkiye güzelinin kızı Miss Turkey 2022'de
Miss Turkey 2022 finali için geri sayım başladı. 20 adayın yer alacağı güzellik yarışmasında tanıdık bir isim de yer alıyor. Eski güzellerden Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk Gurdikyan da finale adını yazdırdı.
20 Eylül'de gerçekleştirecek Miss Turkey 2022 için finale kalan adaylar açıklandı. 20 finalistin yer alacağı yarışmada, Türkiye'nin eski güzellerinden birinin kızı da tacı alabilmek için yarışacak.
Sekiz numarada yer alan Selin Erberk Gurdikyan, 1984 Avrupa güzeli de seçilen Neşe Erberk'in kızı. Neşe Erberk, kızı Selin Erberk Gurdikyan için şu paylaşımı yaptı:
"Küçük kuşum Selin Miss Turkey yarışmasının finalistlerinden... Sadece güzel bir kız olarak değil kültürlü, iyi yürekli, dünyaya ümit dolu gözlerle bakan, insanlara iyilikle dokunmak için eğitimine devam eden ve medeni cesaretle örnek bir genç kız olarak ayaklarının üstünde durduğu için onunla gurur duyuyorum... Umarım tüm Türkiye de bu gururu paylaşır..."
23 yaşındaki Gurdikyan, Florida International Üniversitesi'nin tıp fakültesinde öğrenci. İstanbul ve Miami arasında mekik dokuyan genç kadın Selin Erberk Gurdikyan düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
İşte Selin Erberk Gurdikyan'ın Instagram paylaşımları: