Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünde sır perdesinin kalkması için geri sayım başladı

Soruşturma çerçevesinde görüntü ve ses analiz raporları da önem taşıyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcı Öksüz, ilk olarak görüntüleri Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı ve ardından da Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı'na göndermişti. Öksüz, son olarak ise görüntüleri incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderdi. Analiz çalışmaları devam ederken Öksüz, Gebze'de bulunan TÜBİTAK tesisini ziyaret ederek uzmanlarla görüşme gerçekleştirdi. Seslerin iyileştirilmesi, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların tape dökümünün çıkarılması için çalışmalar sürerken bilirkişi raporunun da yakın zamanda çıkması bekleniyor. Başsavcı Öksüz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dosyada hiçbir şüphe kalmaması için titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir ayrıntıyı detaylıca inceliyoruz. Dosyada en önemli olan keşif raporu ile analiz sonuçlarını bekliyoruz" dedi.