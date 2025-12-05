Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümüyle ilgili şok iddia: ''İtildiği anlar kameda!''
Arabesk müziğin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma da tartışmalar da devam ederken, bu sefer de Güllü'nün bir komşusu, güvenlik kamerasında Güllü'nün camdan aşağı itildiğine dair görüntüler olduğunu öne sürdü.
Kaynak: Sabah Gazetesi
26 Eylül’de Çınarcık’taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümü soruşturulmaya devam ediyor.
Şarkıcı Güllü 26 Eylül günü saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetmişti.
Güllü’nün ölümünden sonra başlatılan soruşturma sürdürülürken ünlü sanatçının ölümüyle ilgili şoke eden iddialar da peş peşe gelmeye devam ediyor.
Hatırlanacağı gibi son olarak Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter "At izi it izine karışmış. Şoktayım. At izi it izine karışmış. Şoktayım" demişti. Bu sefer de Güllü'nün bir komşusu tarafındandan tüyleri diken diken iddia ortaya atıldı.
